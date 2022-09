(Di mercoledì 31 agosto 2022)e Goffredo Cerza aspettano un figlio. A rivelarlo in esclusiva è Alfonso Signorini nel nuovo numero di Chi. L'annuncio confermerebbe i rumours estivi sul presunto acquisto in Sardegna di un test di gravidanza da parte di Michelle Hunziker. L'articolo proviene da DireDonna.

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - infoitcultura : Aurora Ramazzotti è incinta - nadablackdog : in italia chi trasmette valori è gente del calibro di aurora ramazzotti, federica pellegrini, barbara d’urso servi… - kingoftheheart : Lo sai anche tu? ?? Cosa? ?? Aurora Ramazzotti è in cinta! ???????? -

Articoli più letti Jennifer Lopez e Ben Affleck, fine della seconda luna di miele (con polemica) di Nicola Bambini Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato didi Viola Francini Addio a ...Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Chi la sua primogenitasarebbe incinta del suo compagno storico Goffredo Cerza.Dopo un’estate d’amore con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker si è esposta sui social con un dettaglio particolare: è ricomparsa la fede al dito! Cosa significherà In molti sospettano che la showg ...Aurora Ramazzotti è incinta. La notizia è balzata sulle hit del gossip puro da ieri dopo che il settimanale di Alfonso Sgnorini ha lanciato la bomba. In copertina su Chi troneggia ...