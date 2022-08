Ajax | il consiglio di sorveglianza del club blocca l’arrivo di Ocampos

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Salta clamorosamente, per ora, il passaggio di Lucasdal Siviglia all’. I dueavevano trovato l’accordo per una cifra di 20 milioni di euro ed il calciatore era già volato verso Amsterdam per effettuare le visite mediche, quando è arrivato l’alt da parte deldidelolandese. Questo infatti ha sempre l’ultima parola sulle spese e, secondo il Telegraaf, non ha considerato opportuno l’investimento del 28enne argentino. Ora le due società e lo stessosono in attesa di ulteriori sviluppi. SportFace.