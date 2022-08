Zona lombare: dove si trova, cause del dolore ed esercizi utili (Di martedì 30 agosto 2022) dove si trova Al di sotto dell’area dorsale – anche detta toracica – troviamo la Zona lombare. Si tratta di 5 vertebre di diversa grandezza che terminano incontrando la Zona sacrale (a sua volta formata di vertebre fuse insieme) fino a terminare nel coccige. Questa Zona viene anche definita in termini diagnostici rapidi come L1-L5 e di solito si sente parlare spesso di problemi a livello L5-S1 (tra la quinta lombare e l’osso sacro) ovvero nella Zona di contatto tra i dischi articolari dell’ultima vertebra lombare e della prima sacrale, dove possono verificarsi non di rado slittamenti, pressioni, ernie, protrusioni, scivolamenti, dolori di varia natura. Queste 5 sono senza dubbio le vertebre più grandi e forti della ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022)siAl di sotto dell’area dorsale – anche detta toracica – troviamo la. Si tratta di 5 vertebre di diversa grandezza che terminano incontrando lasacrale (a sua volta formata di vertebre fuse insieme) fino a terminare nel coccige. Questaviene anche definita in termini diagnostici rapidi come L1-L5 e di solito si sente parlare spesso di problemi a livello L5-S1 (tra la quintae l’osso sacro) ovvero nelladi contatto tra i dischi articolari dell’ultima vertebrae della prima sacrale,possono verificarsi non di rado slittamenti, pressioni, ernie, protrusioni, scivolamenti, dolori di varia natura. Queste 5 sono senza dubbio le vertebre più grandi e forti della ...

