Vuelta a España 2022 | la spallata di Remco Evenepoel Vantaggio netto in classifica | le tappe di salita più insidiose da superare

(Di martedì 30 agosto 2022)ha inflitto distacchi abissali a tutti gli avversari in occasione della cronometro da Elche ad Alicante. I 31 km completamente pianeggianti erano un terreno perfetto per il fuoriclasse belga, che ha travolto in maniera perentoria i diretti rivali per la conquista della maglia roja. Il 22enne ha rafforzato il primo posto ingenerale al termine della decima tappa e ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso la conquista delladi Spagna, considerando l’enorme margine in graduatoria nei confronti degli altri pretendenti al gradino più alto del podio. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl può infatti fare affidamento su un margine di addirittura 2’41” nei confronti dello sloveno Primoz Roglic, mentre gli spagnoli Enric Mas e Carlos Rodriguez si trovano addirittura a 3’03” e 3’55”. ...