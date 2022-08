Vuelta a España 2022 in tv oggi: orari 30 luglio, programma, tv, streaming Eurosport (Di martedì 30 agosto 2022) In seguito al giorno di riposo, la Vuelta a España riprende con la cronometro individuale valevole per la decima tappa. Nella prova contro il tempo di oggi si partirà da Elche e si arriverà, dopo 30,9 km, ad Alicante. Il percorso non prevede grosse insidie e premierà dunque quasi sicuramente uno degli specialisti. La decima frazione della Vuelta a Espana 2022 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14:30 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, GCN, DAZN, Sky Go e NOW, sempre dalle ore 14:30. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta. Vuelta a Espana 2022, Remco Evenepoel: “I miei obiettivi non cambiano, questo è il mio primo vero Grande Giro” programma DECIMA ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) In seguito al giorno di riposo, lariprende con la cronometro individuale valevole per la decima tappa. Nella prova contro il tempo disi partirà da Elche e si arriverà, dopo 30,9 km, ad Alicante. Il percorso non prevede grosse insidie e premierà dunque quasi sicuramente uno degli specialisti. La decima frazione dellaa Espanasi potrà vedere in diretta tv su1 dalle ore 14:30 e in direttasuPlayer, Discovery+, GCN, DAZN, Sky Go e NOW, sempre dalle ore 14:30. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta.a Espana, Remco Evenepoel: “I miei obiettivi non cambiano, questo è il mio primo vero Grande Giro”DECIMA ...

