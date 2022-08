Us Open 2022: Cocciaretto lotta, ma cede in due set a Sasnovich al primo turno (Di martedì 30 agosto 2022) Elisabetta Cocciaretto ha ceduto il passo ad Aliaksandra Sasnovich mediante il punteggio di 6-2, 6-4, nella circostanza della sfida valida per il primo turno degli Us Open 2022. La giovane tennista italiana, classe 2022, non è riuscita a sorprendere la più quotata bielorussa sul cemento outdoor americano; sensazionale prestazione dell’imprevedibile giocatrice di Minsk, abilissima ad andare a segno spesso e volentieri con colpi sempre potenti e costantemente incisivi. Niente da fare per la giovane italiana, comunque difficilmente doma nel contesto di ogni scambio: eliminazione all’esordio in main draw, dopo ottime performance durante le qualificazioni. Sasnovich, dopo questa convincente vittoria, sfiderà la padrona di casa Jessica Pegula per un psoto ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Elisabettaha ceduto il passo ad Aliaksandramediante il punteggio di 6-2, 6-4, nella circostanza della sfida valida per ildegli Us. La giovane tennista italiana, classe, non è riuscita a sorprendere la più quotata bielorussa sul cemento outdoor americano; sensazionale prestazione dell’imprevedibile giocatrice di Minsk, abilissima ad andare a segno spesso e volentieri con colpi sempre potenti e costantemente incisivi. Niente da fare per la giovane italiana, comunque difficilmente doma nel contesto di ogni scambio: eliminazione all’esordio in main draw, dopo ottime performance durante le qualificazioni., dopo questa convincente vittoria, sfiderà la padrona di casa Jessica Pegula per un psoto ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - DavidPuente : 2/ Ecco la falsa storia del marocchino che ottiene il reddito di cittadinanza - antipa_tia : @TheReaperN71 Ahahaha invece alludevo proprio a quella. Beh, dai, almeno hai imparato qualcosa oggi. - sportface2016 : #UsOpen: #Cocciaretto lotta, ma cede in due set a #Sasnovich al primo turno -