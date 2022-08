US Open 2022: Carlos Alcaraz lotta con Baez per due set all’esordio, poi l’argentino si infortuna (Di martedì 30 agosto 2022) Carlos Alcaraz si è reso protagonista di un buon esordio agli US Open 2022. Il fuoriclasse spagnolo, tra i favoriti per la vittoria dell’ultimo Slam della stagione, ha avuto la meglio su Sebastian Baez in tre set. L’incontro è stato decisamente combattuto nei primi due parziali, entrambi decisi per 7-5 con il break decisivo operato dall’iberico nel corso del dodicesimo gioco. Sul 2-0 nel terzo parziale l’argentino ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una distorsione alla caviglia e così il 19enne accede al secondo turno sul cemento di New York, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’argentino Federico Coria Coria. Il numero 4 al mondo è riuscito a venire a capo di un avversario decisamente ostico (numero 37 ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)si è reso protagonista di un buon esordio agli US. Il fuoriclasse spagnolo, tra i favoriti per la vittoria dell’ultimo Slam della stagione, ha avuto la meglio su Sebastianin tre set. L’incontro è stato decisamente combattuto nei primi due parziali, entrambi decisi per 7-5 con il break decisivo operato dall’iberico nel corso del dodicesimo gioco. Sul 2-0 nel terzo parzialeha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una distorsione alla caviglia e così il 19enne accede al secondo turno sul cemento di New York, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor eFederico Coria Coria. Il numero 4 al mondo è riuscito a venire a capo di un avversario decisamente ostico (numero 37 ...

