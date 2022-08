Ue, si stringe per il tetto al prezzo del gas. Ma ci chiedono di consumarne il 15% in meno (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – L’Ue stringe sul tetto al prezzo del gas, come riporta l’Ansa, e la questione è serissima, viste le quotazioni ormai folli e schizzate dell’ultima settimana e le previsioni catastrofiche per il prossimo anno riguardanti l’energia in generale. Ue, il tetto al prezzo del gas Negli ambienti Ue la discussione sul tetto al prezzo del gas si è fatta logicamente più intensa nelle ultime settimane. C’è chi chiede una riforma strutturale nel mercato dell’elettricità per frenare l’impennata dei prezzi. Il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen così si esprime a riguardo: “Dobbiamo fare una riforma strutturale di ampia portata del mercato dell’elettricità. Questo all’inizio del prossimo anno. Abbiamo bisogno di uno strumento di emergenza che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – L’Uesulaldel gas, come riporta l’Ansa, e la questione è serissima, viste le quotazioni ormai folli e schizzate dell’ultima settimana e le previsioni catastrofiche per il prossimo anno riguardanti l’energia in generale. Ue, ilaldel gas Negli ambienti Ue la discussione sulaldel gas si è fatta logicamente più intensa nelle ultime settimane. C’è chi chiede una riforma strutturale nel mercato dell’elettricità per frenare l’impennata dei prezzi. Il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen così si esprime a riguardo: “Dobbiamo fare una riforma strutturale di ampia portata del mercato dell’elettricità. Questo all’inizio del prossimo anno. Abbiamo bisogno di uno strumento di emergenza che ...

