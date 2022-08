Tfr statali, per avere la liquidazione servono fino a 7 anni (Di martedì 30 agosto 2022) I dipendenti pubblici aspettano a lungo per avere la liquidazione, in alcuni casi fino a 5 anni, in altri fino a 7. Sono le tempistiche spiegate dall’Inps nell’ultima circolare sul Tfs degli statali, che cambiano a seconda della cause di cessazione del rapporto di lavoro. Si va dai 105 giorni previsti nel caso di decesso del lavoratore o di uscita per inabilità, ai quasi 5 anni nel caso si sia usciti dal lavoro con la cosiddetta Quota 100. In altri casi, per ottenerlo interamente l’attesa sfiora i 7 anni. Tfs, quali sono le tempistiche dei pagamenti per gli statali l trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, la cosiddetta liquidazione, ha tempi di pagamento diversi a seconda della cause di cessazione del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) I dipendenti pubblici aspettano a lungo perla, in alcuni casia 5, in altria 7. Sono le tempistiche spiegate dall’Inps nell’ultima circolare sul Tfs degli, che cambiano a seconda della cause di cessazione del rapporto di lavoro. Si va dai 105 giorni previsti nel caso di decesso del lavoratore o di uscita per inabilità, ai quasi 5nel caso si sia usciti dal lavoro con la cosiddetta Quota 100. In altri casi, per ottenerlo interamente l’attesa sfiora i 7. Tfs, quali sono le tempistiche dei pagamenti per glil trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, la cosiddetta, ha tempi di pagamento diversi a seconda della cause di cessazione del ...

