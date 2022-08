Terremoto in Grecia: scosse avvertite anche nel Sud Italia (Di martedì 30 agosto 2022) Torna a tremare la terra in Grecia, questa volta al largo dell’isola di Leucade: un Terremoto di magnitudo 4.7, infatti, è stato avvertito verso le ore 6 Italiane e ha coinvolto anche alcune regioni del Sud Italia. Secondo le prime rilevazioni, l’epicentro del sisma avrebbe avuto una profondità di 17 chilometri; diversi invece i dati riportati dal Centro sismologico europeo-mediterraneo che vedrebbero lo stesso epicentro a soli 5 km. Le regioni Italiane coinvolte dal sisma notturno sono soprattutto la Calabria e la Puglia, le due aree del Belpaese toccate dal Mar Ionio. Non si registrano, tuttavia, né feriti né tantomeno danni a strutture. Uno sciame sismico di diversa natura, invece, ha toccato un’altra regione Italiana, la Sicilia: le rilevazioni hanno ... Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) Torna a tremare la terra in, questa volta al largo dell’isola di Leucade: undi magnitudo 4.7, infatti, è stato avvertito verso le ore 6ne e ha coinvoltoalcune regioni del Sud. Secondo le prime rilevazioni, l’epicentro del sisma avrebbe avuto una profondità di 17 chilometri; diversi invece i dati riportati dal Centro sismologico europeo-mediterraneo che vedrebbero lo stesso epicentro a soli 5 km. Le regionine coinvolte dal sisma notturno sono soprattutto la Calabria e la Puglia, le due aree del Belpaese toccate dal Mar Ionio. Non si registrano, tuttavia, né feriti né tantomeno danni a strutture. Uno sciame sismico di diversa natura, invece, ha toccato un’altra regionena, la Sicilia: le rilevazioni hanno ...

RaiNews : La magnitudo di 4.7, registrata intorno alle 5.49 del mattino (ora italiana) ad una profondità di 17 chilometri, la… - Corriere : Terremoto in Grecia: scossa di 4.7 avvertita anche in Puglia e Calabria - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 4.7 in Grecia: avvertita anche in Puglia #calabria #grecia #puglia #terremoto - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 4.7 in Grecia: avvertita anche in Puglia #calabria #grecia #puglia #terremoto https://… - vvoxonline : #Terremoto in #Grecia Scossa sentita anche in #Puglia e #Calabria -