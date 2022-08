Terremoto in Grecia, scossa avvertita anche in Puglia e Calabria (Di martedì 30 agosto 2022) Un Terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato davanti alla costa ionica della Grecia, nelle acque dell'isola di Leucade. Il Terremoto, secondo quanto reso noto dall'Istituto nazionale di vulcanologia, Ingv, è avvenuto alle 5.49 ora italiana. Secondo i rilevamenti, l'epicentro è a una profondità di 17 chilometri. Il Terremoto è stato avvertito anche nel Salento, più in particolare nel Capo di Leuca. Non si hanno notizie di danni a persone o edifici. Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) Undi magnitudo 4.7 è stato registrato davanti alla costa ionica della, nelle acque dell'isola di Leucade. Il, secondo quanto reso noto dall'Istituto nazionale di vulcanologia, Ingv, è avvenuto alle 5.49 ora italiana. Secondo i rilevamenti, l'epicentro è a una profondità di 17 chilometri. Ilè stato avvertitonel Salento, più in particolare nel Capo di Leuca. Non si hanno notizie di danni a persone o edifici.

