Sonia Bruganelli beccata a letto con due uomini | la scioccante fotografia che circola in queste ore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 agosto 2022) È recentemente spuntata sul web unadoveè acon ben duee nessuno di questi, per giunta, è il suo Paolo Bonolis. Cosa è successo, dunque, all’amata coppia e c’è da temere per il loro matrimonio? Vediamo meglio cosa è accadutoè da diverso tempo uno degli argomenti preferiti dei giornali di gossip. La recente querelle con Adriana volpe, ad esempio, ha tenuto banco per diverso tempo. La moglie di Paolo Bonolis, inoltre, sarà ancora una volta opinionista per Alfonso Signorini alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nello stesso ruolo, per di più, anche una attesissima novità, Orietta Berti. Già diverso tempo fa vi abbiamo parlato del suo nuovo ruolo per l’amato reality targato Mediaset. La cantante ha ...