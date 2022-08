Roma - Monza, Timothèe Chalamet stregato da Dybala (Di martedì 30 agosto 2022) Roma - L'attore Timothèe Chalamet , presente stasera allo Stadio Olimpico per assistere al match tra Roma e Monza , esulta ai gol di Dybala e pubblica su Instragram una storia con un cappello ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022)- L'attore, presente stasera allo Stadio Olimpico per assistere al match tra, esulta ai gol die pubblica su Instragram una storia con un cappello ...

TommasoTurci : Pronto un ingresso in campo con musica dedicata per #Belotti durante il riscaldamento di Roma-Monza. Il Gallo è a disposizione. - livescore : ?? 18' Roma 1-0 Monza (Paulo Dybala) ?? 32' Roma 2-0 Monza (Paulo Dybala) Dybala has arrived ???? - OfficialASRoma : ?? Cancelli aperti alle 18:15 #RomaMonza - filglor : RT @Mzucchiatti95: Timothee Chalamet allo stadio per Roma-Monza. - _doncorleone78 : Live Streaming Serie A '81 AS Roma ( P.Dybala '18 '32 Ibanez '61 ) 3-0 Monza Inter Milan ( J.Correa 12 N.Barell… -