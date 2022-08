Roma ‘bastonata’ dal New York Times | i rifiuti tornano a essere una figuraccia mondiale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 agosto 2022) La Capitale torna sul New. O meglio, a riempire le pagine del giornale americano sono le foto di, cassonetti stracolmi, spazzatura gettata in strada, che di certo non rendono onore a. Anzi, quelle immagini, che ini purtroppo conoscono bene, rappresentano l’ennesimaa livello, quella dei monumenti, della storia che si respira in ogni dove, è stata stroncata eperché nell’articolo del Newsi delinea un quadro poco piacevole. Ma purtroppo veritiero. E chi ci vive lo sa bene, tra slalom fra i, continue denunce e segnalazioni, spesso cadute nel vuoto.‘descritta’ dal New ...