Ranking WTA, Camila Giorgi fa un balzo in classifica col 2° turno agli US Open! E se vincesse ancora… (Di martedì 30 agosto 2022) Camila Giorgi, pur con un po' di patemi, è riuscita a passare il primo turno agli US Open 2022. Battuta l'ungherese Anna Bondar; ora per lei appuntamento con la numero 20 del seeding, l'americana Madison Keys, giocatrice da quattro semifinali Slam e una finale, raggiunta proprio a New York nel 2017 contro Sloane Stephens. Questa vittoria le permette, in linea teorica, di guadagnare 10 posizioni nel Ranking WTA. Attenzione, però: ci sono da conteggiare diverse situazioni, che rendono completamente virtuale la sua posizione. Inevitabilmente, il primo pensiero va a Emma Raducanu, che attualmente è numero 11 del mondo, ma, dovesse perdere subito, rischierebbe di precipitare fuori dalle prime 80. US Open 2022: Camila Giorgi vede il baratro, poi rimonta Bondar e domina il ...

