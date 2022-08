Operaio in coma ad Avellino, non è caduto: “E’ stato picchiato” (Di martedì 30 agosto 2022) Non è caduto da un’impalcatura. L’Operaio di 51 anni, trovato in una pozza di sangue ad Avellino e attualmente ricoverato in coma all’ospedale Moscati, sarebbe stato picchiato selvaggiamente: questa la ricostruzione emersa dalle indagini sul ferimento del 51enne, rinvenuto esanime a pochi passi da un cantiere. Operaio in coma ad Avellino, non è caduto: “E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Non èda un’impalcatura. L’di 51 anni, trovato in una pozza di sangue ade attualmente ricoverato inall’ospedale Moscati, sarebbeselvaggiamente: questa la ricostruzione emersa dalle indagini sul ferimento del 51enne, rinvenuto esanime a pochi passi da un cantiere.inad, non è: “E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

