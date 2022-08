Maignan salva il Milan | 0-0 col Sassuolo Dybala porta la Roma in vetta | tris dell' Inter

Dalla_SerieA : Sassuolo-Milan 0-0: Maignan salva Pioli. Berardi, rigore sbagliato e infortunio - - S1Tv : Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - PianetaStaff : Voti fantacalcio anticipi 4.a giornata Serie A: Milan spento, Maignan lo salva, Dybala e Barella top - mvb66 : RT @RadioRossonera: #Maignan è un para rigori: una statistica lo mette al Top?? -

Leggi anche Sassuolo - Milan 0 - 0,para rigore a Berardi Inter - Cremonese 3 - 1, tris ... cross di Spinazzola sul secondo palo, piatto di Belotti da pochi passi ma Di Gregoriod'istinto.... è il 21' quando Kyriakopoulos si propone in area venendo atterrato da Florenzi e Saelemaekers, l'arbitro fischia il rigore calciato da Berardi e parato da un sontuoso, che vola ei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Con cinque cambi di formazione, i rossoneri si fermano sullo 0-0 e, nel primo tempo, sono salvati da Maignan che para un calcio di rigore a Berardi (che nella ripresa uscirà per un infortunio muscolar ...