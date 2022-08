Kiev chiederà l' inclusione di Odessa nella lista dell' Unesco

(Di martedì 30 agosto 2022) L'Ucraina ha annunciato oggi la decisione di richiedere l'iscrizionedel Patrimonio Mondiale del centro storico di, rinomato per la sua architettura, ma che è già stato "colpito dai ...

Agenzia ANSA

L'Ucraina ha annunciato oggi la decisione di richiedere l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale del centro storico di Odessa, rinomato per la sua architettura, ma che è già stato "colpito dai ......