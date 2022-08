Gigantesco dinosauro scoperto in un cortile portoghese (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – Non solo i nostri antenati hanno lasciato tracce del loro passaggio su questa terra, talvolta anche resti di misteriosi animali preistorici riemergono dall’antico suolo della nostra Europa. Oggi andiamo nell’estremo Occidente del Vecchio Continente per raccontarvi il caso di un Gigantesco dinosauro scoperto in Portogallo. Nello specifico, il dinosauro sauropode portoghese è un “collolungo”, uno di quegli enormi animali che si vedono in alcuni film e vengono più comunemente chiamati brontosauri. La cosa ancora forse più incredibile del ritrovamento, è che i suoi resti fossili sono emersi dal cortile di un’abitazione privata in costruzione. Il luogo della straordinaria scoperta è Pombal, città portoghese di 55mila abitanti della provincia di Beira ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – Non solo i nostri antenati hanno lasciato tracce del loro passaggio su questa terra, talvolta anche resti di misteriosi animali preistorici riemergono dall’antico suolo della nostra Europa. Oggi andiamo nell’estremo Occidente del Vecchio Continente per raccontarvi il caso di unin Portogallo. Nello specifico, ilsauropodeè un “collolungo”, uno di quegli enormi animali che si vedono in alcuni film e vengono più comunemente chiamati brontosauri. La cosa ancora forse più incredibile del ritrovamento, è che i suoi resti fossili sono emersi daldi un’abitazione privata in costruzione. Il luogo della straordinaria scoperta è Pombal, cittàdi 55mila abitanti della provincia di Beira ...

leone52641 : RT @sonononnalucia: Scienziato scopre un femore gigante in Francia. I paleontologi affermano che il femore di 140 milioni di anni apparten… - sonononnalucia : Scienziato scopre un femore gigante in Francia. I paleontologi affermano che il femore di 140 milioni di anni appa… - wateronline_ : Oggi parliamo di… ??'vasino' per mucche anti emissioni di gas serra ??piombo nel sangue di 1 bambino su 20 ??resti di… - parloamestessa : RT @fanpage: I resti di un gigantesco dinosauro sauropode – un cosiddetto “collolungo” – sono stati trovati nel cortile di una casa in cost… - AcacciadiNuvole : RT @fanpage: I resti di un gigantesco dinosauro sauropode – un cosiddetto “collolungo” – sono stati trovati nel cortile di una casa in cost… -