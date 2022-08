Caro energia, verso decreto ministeriale: -1 grado e un’ora in meno termosifoni (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare a giorni, a quanto si apprende, un decreto ministeriale del dicastero della Transizione ecologica per ridurre il consumo domestico di gas, mentre le bollette continuano la loro folle corsa mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Nel dm dovrebbero essere previsti, per l’inverno in arrivo, termosifoni giù di un grado -da 20 a 19 gradi- e riscaldamenti spenti un’ora prima per ridurre i consumi di un miliardo di metri cubi nell’ultimo semestre 2022 e di ben 2 miliardi nel 2023, stando almeno ai numeri sui quali ragiona il governo. Che sta mettendo in cantiere, rivelano le stesse fonti, spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sui consumi, ovvero sulle buone regole da tenere a mente per sforbiciarli, ad esempio rimarcando l’importanza di non stare ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare a giorni, a quanto si apprende, undel dicastero della Transizione ecologica per ridurre il consumo domestico di gas, mentre le bollette continuano la loro folle corsa mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Nel dm dovrebbero essere previsti, per l’inverno in arrivo,giù di un-da 20 a 19 gradi- e riscaldamenti spentiprima per ridurre i consumi di un miliardo di metri cubi nell’ultimo semestre 2022 e di ben 2 miliardi nel 2023, stando alai numeri sui quali ragiona il governo. Che sta mettendo in cantiere, rivelano le stesse fonti, spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sui consumi, ovvero sulle buone regole da tenere a mente per sforbiciarli, ad esempio rimarcando l’importanza di non stare ...

LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - amendolaenzo : I partiti che hanno fatto cadere il governo a luglio, adesso chiedono a Draghi di intervenire sul caro energia. Il… - agorarai : La posizione di Azione-Italia Viva sul ricorso a uno scostamento di bilancio per far fronte al caro energia… - mummy53690440 : Caro energia, le imprese che rischiano di chiudere. Agroalimentare, legno e turismo in ginocchio - vivereitalia : Caro energia, verso decreto ministeriale: -1 grado e un'ora in meno termosifoni -