Calciomercato Cagliari | lo Spezia segue Pereiro | si lavora a un possibile scambio

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le ultime ore di #calciomercato potrebbero portare a diverse novità ?? Il punto del nostro @matteozizola… - CagliariNews24 : #Cagliari, operazione Falco in standbye: gli aggiornamenti - CagliariNews24 : Asse #Cagliari-Spezia, possibile scambio tra Pereiro e Agudelo: le ultime - TuttoHellasVer1 : Calciomercato Cagliari: scambio Pereiro - Agudelo con lo Spezia - TuttoHellasVer1 : Calciomercato Cagliari: scambio Pereiro - Agudelo con lo Spezia -

FIORENTINA NEWS/ Bajrami e Nikolaou in - Kouame, Nastasic e Zurkowski out DIRETTAFIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di...Si muove anche ilche si avvicina a Pippo Falco , ex Benevento . E proprio i campani hanno chiuso oggi per Kubica . ASCOLI - Molto attivo è l'Ascoli. I marchigiani stanno architettando un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...FUMATA NERA - Come già anticipato nella giornata di ieri, niente da fare per l'approdo del difensore argentino Leonardo Balerdi al Bologna.