Britney Spears sbotta e attacca la sua famiglia

L'artista è tornata a parlare della sua famiglia Britney Spears da qualche mese ha ripreso in mano la sua vita. Dopo aver vinto la causa legale e ave fatto cadere il conservatorship che la legava al controllo del padre è tornata a essere autonoma. Prima il matrimonio con Sam Asghari e poi la dolorosa perdita del bambino. Non solo l'artista è anche tornata a fare musica grazie a un duetto con Elton John. Nelle ultime ore ha anche parlato della sua famiglia e di certo non con toni gentili. Lo ha fatto sul suo profilo con 22 minuti di audio. Scorrono le immagini e si sente la cantante parlare. "Mi sono svegliata oggi con molte cose che mi passavao per la testa e che non ho mai condiviso con nessuno. Ho avuto una montagna di opportunità, mi hanno offerto molti soldi per dare interviste, ma preferisco essere io che mi apro ...

