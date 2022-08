Amadou Diawara finisce all’Anderlecht. L’ex Napoli non ha mai convinto Mourinho (Di martedì 30 agosto 2022) Sono passati cinque anni, sembra un’altra vita: è l’autunno del 2017 e Amadou Diawara, trasferitosi un anno prima a Napoli dal Bologna, ha l’aspetto di un predestinato. Uno convinto di sé. Tanto da calciare, all’alba dei vent’anni, un rigore pesante come un macigno all’Etihad Stadium, in Champions League, contro il Manchester City. Giocava e giocava bene al punto di far venire i dubbi a un integralista come Maurizio Sarri, che sempre più spesso – nella stagione precedente – aveva finito col preferirlo a Jorginho, uno che poi ha avuto una carriera assai più vincente. Eppure di Diawara, da quel momento in poi, si parlerà sempre meno. Un paio di estati dopo sarebbe passato alla Roma nell’ambito dell’operazione che portò Kostas Manolas in azzurro. 17 milioni più il suo cartellino e in totale facevano 36. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Sono passati cinque anni, sembra un’altra vita: è l’autunno del 2017 e, trasferitosi un anno prima adal Bologna, ha l’aspetto di un predestinato. Unodi sé. Tanto da calciare, all’alba dei vent’anni, un rigore pesante come un macigno all’Etihad Stadium, in Champions League, contro il Manchester City. Giocava e giocava bene al punto di far venire i dubbi a un integralista come Maurizio Sarri, che sempre più spesso – nella stagione precedente – aveva finito col preferirlo a Jorginho, uno che poi ha avuto una carriera assai più vincente. Eppure di, da quel momento in poi, si parlerà sempre meno. Un paio di estati dopo sarebbe passato alla Roma nell’ambito dell’operazione che portò Kostas Manolas in azzurro. 17 milioni più il suo cartellino e in totale facevano 36. ...

napolista : Amadou #Diawara finisce all’#Anderlecht. L’ex #Napoli non ha convinto #Mourinho Si trasferisce in prestito con obb… - PazzoperPazzo : @4ndr3423 Esattamente e il nodo da sciogliere era Diawara: con amadou fuori c'è posto per Bastoni - SimoneFalc01 : @eddajesu André Tiago Ferreira Pinto (Peso de Régua, 31/10/1984) è un dirigente calcistico portoghese. Direttore ge… - White19951 : Il colpo top è #Diawara all'Anderlecht. Trovatemelo voi un GM che è in grado di dar via uno scaldabagno del genere.… - sudinfo_be : Mercato: Amadou Diawara proche du Sporting d’Anderlecht -