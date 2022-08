WWE | Booker T crede che i Gunn Club amerebbero lottare in NXT

(Di lunedì 29 agosto 2022)T ha recentemente dichiarato che i fratelli Colten e Austinsarebbero degni di palcoscenici più “importanti”. La coppia di fratelli, sotto l’egida del loro padre Billy(che con lo stessoha condiviso diversi anni durante la loro permanenza in TNA) lotta regolarmente in AEW. Tuttavia l’atleta texano ha affermato nel suo podcast, “Hall of Fame”, che “nonostante stiano avendo un ottimo periodo in All Elite, sono sicuro chetransitare in NXT, e in palcoscenici più importanti”.T non lo vedrebbe come un tradimento “Sarei sorpreso di ciò? Neppure un po’..” ha continuato il 5 volte campione WCW, parlando di questa eventualità. “Questo è solo il modo in cui questo business funziona, e ho detto questo prima che i ragazzi arrivassero in AEW, ...

