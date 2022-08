Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 09:15 (Di lunedì 29 agosto 2022) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE IN ALTEZZA APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A12CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE IN ALTEZZA APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONERICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Prosegue la deviazione della linea 911 deviata in direzione Ospedale San Filippo Neri per ca… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Modificati i percorsi delle linee bus 014 e 016 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Sant'Alessandro, tra via Belmonte in Sabina e via Tiburtina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dell'Omo, tra via Prenestina e via del Fosso di Tor Tre Teste. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tiburtina, tra viale Palmiro Togliatti e via di Casal Bianco -

Dalla ragazza coi pattini all'inversione a U: le follie estive in autostrada ...nei controlli predisposti dalla Polizia di Stato lungo le autostrade e la 'grande viabilità' nelo ... immediato l'allarme diramato alle pattuglie della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di ...