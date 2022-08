Traffico Roma del 29-08-2022 ore 19:00 (Di lunedì 29 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione per un incidente all’altezza della Ardeatina code sulla carreggiata esterna del raccordo a partire dalla Pontina fili anche lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e l’ardeatina ancora chiusa la tangenziale Tra via delle valli e il piazzale della stazione Tiburtina verso San Giovanni a causa di un incidente nella galleria il Traffico è in coda a partire dalla Salaria in ingresso Roma a file sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale Traffico in coda sulla Cassia Veientana tra il raccordo è il bivio per prima porta in uscita dalla capitale è sempre in uscita dalla capitale si procede incolonnati lungo Cassia tra il raccordo è la Giustiniana infine questa sera dalle 21 su entrambe le carreggiate del raccordo chiusa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione per un incidente all’altezza della Ardeatina code sulla carreggiata esterna del raccordo a partire dalla Pontina fili anche lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud e l’ardeatina ancora chiusa la tangenziale Tra via delle valli e il piazzale della stazione Tiburtina verso San Giovanni a causa di un incidente nella galleria ilè in coda a partire dalla Salaria in ingressoa file sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenzialein coda sulla Cassia Veientana tra il raccordo è il bivio per prima porta in uscita dalla capitale è sempre in uscita dalla capitale si procede incolonnati lungo Cassia tra il raccordo è la Giustiniana infine questa sera dalle 21 su entrambe le carreggiate del raccordo chiusa ...

