Scuole, niente dad per alunni positivi, mascherine e settimana corta: cosa cambia da settembre (Di lunedì 29 agosto 2022) Tra poche settimane si ritornerà tra i banchi di scuola. Dopo i mesi di pausa per godersi a pieno l'estate, studenti e professori torneranno in classe, ma la domanda di tutti è sempre la stessa: come saranno le regole ora che il Covid, purtroppo, non si può dire ancora sconfitto? Bisognerà indossare la mascherina? E ci sarà la didattica a distanza per gli alunni positivi? niente più DAD per gli alunni positivi Stando al vademecum del Ministero dell'Istruzione, che ha inviato alle Scuole tutte le indicazioni in vista dell'inizio del nuovo anno, la didattica a distanza per gli alunni positivi non ci sarà. E non potrà essere neppure attivata, in maniera autonoma, dal singolo istituto. "Ai genitori che lo chiederanno dirò che c'è una disposizione del ...

