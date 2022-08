Salvini e Meloni non vanno d’accordo neanche sul blocco navale (Di lunedì 29 agosto 2022) Sul metodo per gestire l’emergenza migranti il Centrodestra è tutt’altro che unito. Se il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato a più riprese di voler rispolverare i tanto amati decreti sicurezza, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni continua ad inneggiare al blocco navale. Oggi i due leader di Centrodestra si sono incontrati a Messina, per una casuale coincidenza di date del tour elettorale, con Meloni che ha assicurato che “è normale sovrapporre le date, non è un derby”. E prima della visita in Sicilia, la leader di FdI è tornata a dire la sua su Instagram sul tema immigrazione: “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Sul metodo per gestire l’emergenza migranti il Centrodestra è tutt’altro che unito. Se il leader della Lega Matteoha affermato a più riprese di voler rispolverare i tanto amati decreti sicurezza, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiacontinua ad inneggiare al. Oggi i due leader di Centrodestra si sono incontrati a Messina, per una casuale coincidenza di date del tour elettorale, conche ha assicurato che “è normale sovrapporre le date, non è un derby”. E prima della visita in Sicilia, la leader di FdI è tornata a dire la sua su Instagram sul tema immigrazione: “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il: una ...

