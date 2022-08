Protestano i genitori degli alunni della Lambrook School, che presto accoglierà George, Charlotte e Louis di Cambridge. L'Istituto è già stato trasformato in una piccola blindatissima fortezza (Di lunedì 29 agosto 2022) Il preside della Lambrook School, l’Istituto da 21mila sterline a quadrimestre (per alunno) si ritrova a dover affrontare la prima crisi causata dall’imminente arrivo di George di Cambridge, 9 anni, della sorella Charlotte, 7, e del fratellino Louis, 4. I genitori degli altri bambini non ci hanno messo molto a far sentire la propria voce: la scuola è stata già trasformata in una piccola, inespugnabile fortezza. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Il preside, l’da 21mila sterline a quadrimestre (per alunno) si ritrova a dover affrontare la prima crisi causata dall’imminente arrivo didi, 9 anni,sorella, 7, e del fratellino, 4. Ialtri bambini non ci hanno messo molto a far sentire la propria voce: la scuola è stata già trasformata in una, inespugnabile. ...

