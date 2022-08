Noemi è stata scambiata per Noemi Bocchi l’ equivoco sui social e la risposta della cantante (Di lunedì 29 agosto 2022) Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad appassionare milioni di italiani e c’è chi si scaglia contro Noemi ma sbaglia persona.Mentre la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine di gossip, c’è chi si scaglia contro Noemi. Su Twitter, infatti, un’utente indignata dal comportamento di Noemi Bocchi Leggi su people24.myblog (Di lunedì 29 agosto 2022) Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad appassionare milioni di italiani e c’è chi si scaglia controma sbaglia persona.Mentre la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine di gossip, c’è chi si scaglia contro. Su Twitter, infatti, un’utente indignata dal comportamento di

serenab70 : RT @sil_smil: @trash_italiano Noemi che legge il tweet in cui è stata menzionata: - inga_fly : @litrodinitro @____noemi_____ Sei la seconda che me lo chiede, indovina chi è stata la prima - MaryWinner6 : @dietrolapolitic @gervasoni1968 @elevisconti Se ci fosse stata al suo fianco una moglie, vera, non ci sarebbe stata… - 361_magazine : Noemi è stata attaccata online perché confusa con la nuova compagna di Totti, che porta lo stesso nome dell'artista… - noemi_bresciani : @matuzzaa Tra tutte è stata la migliore ma ha fatto cagare lo stesso -