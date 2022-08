EnricoAntonio68 : RT @SecolodItalia1: Mattarella bacchetta gli anti-Meloni del Colle: «Certi articoli sono privi di fondamento» - SecolodItalia1 : Mattarella bacchetta gli anti-Meloni del Colle: «Certi articoli sono privi di fondamento» - DeodatoRibeira : RT @liliaragnar: Retroscena Quirinale, così #Mattarella bacchetta i suoi e smentisce gli anti-Meloni Ha già preso accordi Ma#ia https://t.… - liliaragnar : Retroscena Quirinale, così #Mattarella bacchetta i suoi e smentisce gli anti-Meloni Ha già preso accordi Ma#ia - MarchezVousLuci : Il Tempo: Retroscena Quirinale, così il presidente Mattarella bacchetta i suoi e smentisce gli anti-Meloni.… -

Il Tempo

non avrà altra scelta". Meloni corre verso il governo: il monito al Colle Insomma,non vuole essere tirato per la giacchetta, né quando parla, né a maggior ragione quando tace. ...... lo dica chiaramente! BerlusconiRenzi e Calenda: 'Basta battute, il Centro sono io. ... come dimostrato dal fatto che la polemica control'ha iniziata Berlusconi. A questo si ... Retroscena Quirinale, così il presidente Mattarella bacchetta i suoi e smentisce gli anti-Meloni Nessun "malumore" al Quirinale sulle aspirazioni di Giorgia Meloni di guidare il prossimo governo del Paese. "Sono del tutto ...