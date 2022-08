MASSIMILIANO OSSINI: “ECCO COME SARÀ LA VERSIONE AUTUNNALE DI UNOMATTINA” (Di lunedì 29 agosto 2022) MASSIMILIANO OSSINI è in onda attualmente su Rai1 con UNOMATTINA Estate. A partire dal 12 settembre SARÀ proprio lui a dare il buongiorno agli italiani nella VERSIONE AUTUNNALE dello storico format di Rai1 alle ore 9 con la conduzione in solitaria. A dare la conferma indiretta il conduttore che si è raccontato in un’intervista al quotidiano La Stampa. La VERSIONE AUTUNNALE di UNOMATTINA e la campagna elettorale Assolutamente no, di elezioni parleranno i programmi dei tg studiati proprio per quello. Gli insegnamenti dai grandi della Tv Io ho imparato tantissimo anche guardando Piero Angela e Fabrizio Frizzi. La rivoluzione gentile l’hanno inaugurata loro prima di me. Avevo anche una passione per Mike Bongiorno, io appassionato di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 29 agosto 2022)è in onda attualmente su Rai1 conEstate. A partire dal 12 settembreproprio lui a dare il buongiorno agli italiani nelladello storico format di Rai1 alle ore 9 con la conduzione in solitaria. A dare la conferma indiretta il conduttore che si è raccontato in un’intervista al quotidiano La Stampa. Ladie la campagna elettorale Assolutamente no, di elezioni parleranno i programmi dei tg studiati proprio per quello. Gli insegnamenti dai grandi della Tv Io ho imparato tantissimo anche guardando Piero Angela e Fabrizio Frizzi. La rivoluzione gentile l’hanno inaugurata loro prima di me. Avevo anche una passione per Mike Bongiorno, io appassionato di ...

