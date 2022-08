Ecco perché il campionato è senza padroni Occhio | cosa può cambiare in pochissime partite

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il Napoli manca la prima occasione di allungo in testa alla classifica. Gli azzurri si fermano sullo 0-0 in casa della Fiorentina, incappando nel primo passo falso stagionale, dopo le due convincenti vittorie contro Verona e Monza. Al Franchi, Spalletti non ha dubbi e ripropone lo stesso undici titolare delle prime due gare di, con il confermatissimo Kvaratskhelia in avanti, mentre Italiano lancia il nuovo acquisto Barak dal primo minuto. L'impegno è di quelli complicati e, infatti, in apertura le squadre si studiano, faticando a creare pericoli, nonostante siano idi casa i più brillanti. La trama della partita non cambia, con i due centravanti, Jovic e Osimhen, che risultano i giocatori con meno tocchi del pallone del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti provano ad alzare il ritmo e nasce qualche occasione per ...