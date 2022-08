Crisi gas, Draghi: no a nuovo deficit. Il premier teme la reazione dei mercati (Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo prende tempo sul provvedimento per affronatre la grave Crisi energetica che è in atto. Il premier Draghi non intende fare nuovi scostamenti di bilancio, rimandando al mittente le richieste provenienti da Salvini e Conte. L'intervento – si legge sulla Stampa – per affrontare i nuovi aumenti del prezzo del gas ci sarà ma prendendo tutto il tempo necessario a "valutare la situazione". A Palazzo Chigi la battuta con cui Enrico Letta aveva bollato di «scarsa credibilità» chi ha prima provocato la Crisi e ora chiede al premier uscente di farsi carico delle scelte è stata registrata con soddisfazione. La cifra da cui si inizierà a ragionare oggi nelle stanze del governo oscilla fra gli otto e i dieci miliardi, il minimo indispensabile per confermare e rafforzare alcune delle misure approvate con i ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo prende tempo sul provvedimento per affronatre la graveenergetica che è in atto. Ilnon intende fare nuovi scostamenti di bilancio, rimandando al mittente le richieste provenienti da Salvini e Conte. L'intervento – si legge sulla Stampa – per affrontare i nuovi aumenti del prezzo del gas ci sarà ma prendendo tutto il tempo necessario a "valutare la situazione". A Palazzo Chigi la battuta con cui Enrico Letta aveva bollato di «scarsa credibilità» chi ha prima provocato lae ora chiede aluscente di farsi carico delle scelte è stata registrata con soddisfazione. La cifra da cui si inizierà a ragionare oggi nelle stanze del governo oscilla fra gli otto e i dieci miliardi, il minimo indispensabile per confermare e rafforzare alcune delle misure approvate con i ...

LiaQuartapelle : La soluzione della crisi del gas è in Europa: - tetto al prezzo; - nuovi gasdotti europei; - transizione ecologica… - gparagone : Il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l’hanno i produttori. La #Russia dall’inizio della guerra… - BelpietroTweet : Putin regge nonostante lo stallo sul campo: l’embargo non ha distrutto l’economia russa. L’Europa invece non sa com… - smenichini : RT @robdellaseta: Il 2022 italiano: come mostrano i 2 grafici, l’anno di massima esplosione di crisi climatica e disuguaglianza sociale. La… - Rom_Lisa : RT @MarcoFattorini: Era il 29 giugno, esattamente due mesi fa. La genesi della crisi di governo: il complotto di Draghi ai danni di Conte s… -