Cade in casa, uomo di 130 kg soccorso da pompieri a Cagliari (Di lunedì 29 agosto 2022) Era caduto in casa provocandosi una frattura, ma quando i medici del 118 sono arrivati non sono riusciti a portarlo all'esterno a causa del suo peso. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

