Bologna-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in TV (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già...

gippu1 : La #Salernitana torna a vincere 4-0 in serie A dopo 23 anni: non succedeva dal 25 aprile 1999, 4-0 al Bologna. Anch… - sportli26181512 : Bologna-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in TV: Continua il tour de force della Serie A 2022-23,… - ToroFcfan : Oltre al #Verona e alla #Salernitana anche il #Karagrumuk su #Verdi. Accordo trovato con il #Leicester per #Praet d… - Iltamboo : @LoreCouti @NackaSkoglund89 si contro salernitana,Bologna e Venezia, poi nei big match sparisce - TuttoSalerno : Bologna-Salernitana: la scheda dell'arbitro Ghersini, bilancio leggermente in positivo per i granata -