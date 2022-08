Paqueta a Londra per le visite mediche, lo aspetta il West Ham (Di domenica 28 agosto 2022) Lucas Paqueta è davvero a un passo dal psssaggio al West Ham United. Il fantasista brasiliano, secondo i media inglesi, è già a Londra per essere sottoposto alle visite mediche di rito. L'ex giocatore ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) Lucasè davvero a un passo dal psssaggio alHam United. Il fantasista brasiliano, secondo i media inglesi, è già aper essere sottoposto alledi rito. L'ex giocatore ...

calciomercato_m : MERCATO - Milan, l'ex Paquetà a Londra per le visite mediche: lo aspetta il West Ham - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan, l'ex Paquetà a Londra per le visite mediche: lo aspetta il West Ham - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan, l'ex Paquetà a Londra per le visite mediche: lo aspetta il West Ham - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan, l'ex Paquetà a Londra per le visite mediche: lo aspetta il West Ham - glooit : Paqueta a Londra per le visite mediche, lo aspetta il West Ham leggi su Gloo -