Papa Francesco all'Aquila vede i familiari delle vittime del terremoto (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - L'arrivo in elicottero, in piazza d'Armi all'Aquila, per le cattive condizioni meteo, e non nello stadio Gran Sasso come previsto, poi Papa Francesco ha proseguito in auto il tragitto per raggiungere Piazza Duomo, dove con il cardinale Giuseppe Petrocchi ha cominciato la sua visita ai familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009. "In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all'intera vostra comunità, che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento". Così il Pontefice si è rivolto ai presenti all'incontro. "Vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur nel ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - L'arrivo in elicottero, in piazza d'Armi all', per le cattive condizioni meteo, e non nello stadio Gran Sasso come previsto, poiha proseguito in auto il tragitto per raggiungere Piazza Duomo, dove con il cardinale Giuseppe Petrocchi ha cominciato la sua visita aideldel 6 aprile 2009. "In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parentidel, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all'intera vostra comunità, che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento". Così il Pontefice si è rivolto ai presenti all'incontro. "Vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur nel ...

_Nico_Piro_ : Dalla via crucis in poi @Pontifex_it è bersaglio di attacchi, da Kyev e dai nostrani opinionisti con l'elmetto. Biz… - riotta : In #Ucraina le voci raccolte dei cattolici e greco-cattolici, vescovi, cappellani, sacerdoti, intellettuali su Pap… - enpaonlus : Papa Francesco persevera su una competizione immaginaria tra cani e figli, e lo fa #guardacaso nella… - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: ????Buon viaggio Francesco! Il #Papa verso #laquila - marchesinimomy : -