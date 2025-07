Adzic Juve la FOTO del talento bianconero fa scatenare i tifosi | è pronto per la nuova stagione e l’ha fatto capire in questo modo

Adzic Juve, la FOTO del talento bianconero fa scatenare i tifosi: tutti i dettagli in vista della nuova stagione. Il giovane talento della Juventus, Adzic, ha voluto mostrare ai suoi follower come sta affrontando la preparazione in vista della nuova stagione. Su Instagram, il centrocampista ha pubblicato una foto che evidenzia il suo straordinario stato di forma fisica, con il corpo scolpito e un fisico visibilmente migliorato. Un chiaro segnale che Adzic è pronto a mettersi alla prova nella nuova annata calcistica, pronto a dare il massimo per guadagnarsi un posto importante nella squadra di mister Igor Tudor o, comunque, in prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, la FOTO del talento bianconero fa scatenare i tifosi: è pronto per la nuova stagione e l’ha fatto capire in questo modo

In questa notizia si parla di: talento - stagione - adzic - juve

#VasilieAdzic cerca spazio e la prossima stagione sarà probabilmente ceduto in prestito a una squadra che lo faccia giocare con continuità . Su di lui c'è l'interesse di #Lecce, #Palermo #Genoa e #Sassuolo. #Finoallafineforzajuve #forzajuvesempre #WeareY Vai su Facebook

Adzic mix tra Jugovic e Bellingham! Juve, sostienilo: il futuro è segnato; Alla scoperta di Vasilije Adzic; Vasilije Adzic: “Amo Messi e Zidane, ma io sono io. Piacere a Thiago Motta è incredibile”.

Adzic Juve, cessione in prestito? Il club bianconero studia il futuro del gioiello montenegrino: il piano per la prossima stagione. Ultimissime - Il piano del club bianconero per il futuro del nuovo gioiello: tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul montenegrino Secondo quanto riportato dal Corriere dello S ... Riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: Palermo, Genoa e Sassuolo puntano Adzic - Adzic ha alternato presenze tra la Juventus Next Gen e il settore giovanile, mostrando qualità importanti per il futuro del club bianconero ... Scrive it.blastingnews.com