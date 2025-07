Il taglio dei vitalizi resta la Camera respinge i ricorsi presentati da 800 ex deputati

Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l’impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Respinti dunque i ricorsi presentati da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, e già rigettati in primo grado. Il Collegio di Appello della Camera dei deputati – si legge in una nota della Camera – ha esaminato l’appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi, confermando l’impianto complessivo della delibera n. 14 del 2018. La decisione è stata assunta dall’ organismo composto dai deputati: Ylenja Lucaselli, Ingrid Bisa, Marco Lacarra, Pietro Pittalis e Vittoria Baldino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il taglio dei vitalizi resta, la Camera respinge i ricorsi presentati da 800 ex deputati

In questa notizia si parla di: taglio - camera - deputati - ricorsi

Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera - I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiesta è di tornare alle somme incassate prima del taglio.

Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1.300 ex deputati sperano nell’annullamento del taglio - È prevista per giovedì prossimo la sentenza del Collegio d’appello di Montecitorio sul taglio dei vitalizi, oggetto di un maxi ricorso di oltre 1.

Alla Camera resta il taglio ai vitalizi: no del Collegio d’Appello al ricorso di 800 deputati - Il Collegio d’appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022.

Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiest Vai su Facebook

Resta taglio vitalizi, respinto ricorso di 800 ex deputati; Resta il taglio dei vitalizi, Camera respinge il ricorso degli ex deputati; Resta il taglio dei vitalizi, respinto il ricorso di 800 ex deputati.

Il taglio dei vitalizi resta, respinti i ricorsi presentati da 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex ... Da lapresse.it

Resta il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari: respinto il ricorso di 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ... fanpage.it scrive