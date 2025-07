Meloni sfida von der Leyen | Forti riserve’ sul bilancio Ue Il nodo del Fondo unico

Il governo italiano manifesta "forti riserve" sul nuovo bilancio europeo presentato oggi da Ursula von der Leyen, secondo quanto emerge da fonti governative. Una posizione che colloca l'Italia in una vasta coalizione di dissenso: ben 14 Stati membri su 27 hanno espresso aperta opposizione al progetto della presidente della Commissione europea. Il nodo del Fondo unico. Al centro delle polemiche c'è il controverso Fondo unico che dovrebbe unificare le risorse della Politica Agricola Comune (Pac) e della Coesione, introducendo un nuovo metodo di gestione. Paradossalmente, l'attuazione di questo strumento dovrebbe essere affidata all'ex ministro italiano Raffaele Fitto, ora vicepresidente esecutivo della Commissione.

Fondo unico artigianato, arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi - Arriva una nuova integrazione per il Fondo unico artigianato. Lo strumento di credito agevolato, esistente sul territorio piemontese a partire dalla legge regionale 34/2004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati.

Lo sapeva, Giorgia Meloni. Da due giorni. Ne aveva parlato giovedì con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiuse in uno stanzino al primo piano della nuvola dell’Eur a margine della conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Vai su Facebook

