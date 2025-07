Ai tifosi della SSC Napoli sono piaciute molto le due maglie, Home e Away, presentate quest’oggi alle ore 19:26 sui canali social del club: ci sono dei riferimenti anche al passato. Erano molto attese e quel momento, di scoprirle, è finalmente arrivato quest’oggi: la SSC Napoli, attraverso un video davvero imperdibile ( clicca qui per vederlo ), ha reso note le due maglie – la Home e l’Away – per la stagione 2025 – 2026, quella in cui gli azzurri sono chiamati a difendere il Tricolore conquistato nella scorsa annata. I riscontri tra i tifosi sono stati molto positivi, con la ricerca del dettaglio che balza subito davanti agli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Nuova maglia SSC Napoli, "omaggio" chiaro anche al passato? Di cosa si tratta – FOTO