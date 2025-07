Non si è suicidata è stata strangolata | arrestato il convivente della donna trovata impiccata nel Comasco a febbraio

Il Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’arresto di Daniele Re, 34 anni, compagno e convivente di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata morta impiccata nella casa che i due condividevano a Veniano, nel Comasco, nella notte a cavallo tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. L’uomo è stato fermato questo pomeriggio a Milano. Re è indagato per omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Secondo la procura, Ramona non si sarebbe tolta la vita – come inizialmente ipotizzato – ma sarebbe stata strangolata. La morte sospetta. La vicenda risale all’alba del 21 febbraio, quando l’uomo aveva chiamato i soccorsi sostenendo di essersi svegliato attorno alle 5 del mattino e di non avere trovato la compagna, salvo poi scoprirne il cadavere nella cabina doccia di casa. 🔗 Leggi su Open.online

