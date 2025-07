Dal Barcellona all’Inter | firma a zero rinforzo per Chivu

Non solo Lookman, i nerazzurri potrebbero chiudere anche per un difensore a zero dal Barcellona. Una operazione destinata a decollare nelle prossime settimane L’ Inter inizia ad essere scatenata sul calciomercato. L’affare Lookman ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi dopo un Mondiale per Club non proprio eccezionale. Il nigeriano potrebbe essere la ciliegina sulla torta anticipata di questa estate dei nerazzurri. Naturalmente i 40 milioni di euro potrebbero cambiare le carte in difesa. A questo punto la strada per Leoni o de Winter si fa in salita e, in caso di una doppia operazione in difesa, attenzione ad una operazione dal Barcellona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal Barcellona all’Inter: firma a zero, rinforzo per Chivu

In questa notizia si parla di: barcellona - inter - zero - firma

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Flick annuncia: «Lewandowski sta migliorando. Inzaghi vuole sapere se recupera per Inter Barcellona? Gli dico questo» - di Redazione L’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid.

? ‘: Inizia una nuova era firmata Antonio Conte Il mister arriva con uno sguardo deciso e una parola d’ordine che diventa subito un mantra: “AMMA FATICÀ” Giorno dopo giorno, i ragazzi ricominciano da zero. Tra Vai su Facebook

Champions League, Barcellona-Inter 3-3. Decisivo il ritorno a Milano - Inzaghi: Grande soddisfazione per una grande prova; Cambiasso: 'Inter, perché 3-3 è meglio di 0-0'; Champions League, Inter contro Barcellona per un posto in finale | Alla fine pareggio 3-3.

Dal Barcellona all’Inter: firma a zero, rinforzo per Chivu - Il giocatore potrebbe svincolarsi dal Barcellona e firmare con i nerazzurri ... Come scrive calciomercato.it

Dumfries come Inzaghi: subito via dall’Inter, firma con il top club - Il futuro di Denzel Dumfries tiene in apprensione l'Inter ed i suoi tifosi: l'indiscrezione sul big nerazzurro. Riporta calciomercato.it