Islanda la nuova eruzione sulla penisola di Reykjanes | si apre un crepaccio di fuoco

Nuova spettacolare eruzione del vulcano sulla penisola Reykjanes, a sud-ovest della capitale Reykjavik, in Islanda. Nel terreno si è formato un crepaccio attraversato da una lingua di fuoco. L’eruzione è iniziata intorno alle 4 del mattino, dopo un’intensa serie di scosse sismiche. Le autorità islandesi sono state costrette nuovamente all’evacuazione dei turisti dalla famosa località termale Blue Lagoon. Un campeggio nella città di Grindavik è stato evacuato poco dopo l’inizio dell’attività sismica. La lava dell’eruzione sta scorrendo verso sud-est da una fessura nel paesaggio arido, larga da 700 a 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Islanda, la nuova eruzione sulla penisola di Reykjanes: si apre un crepaccio di fuoco

