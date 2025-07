Omicidio Scialdone la mamma di Martina | Sono delusa non è stata fatta giustizia

“Non gli hanno dato la premeditazione. Avrei voluto gioire, anche se in questi casi non si gioisce mai, come l’altra volta. Sono veramente delusa, non me lo aspettavo, mi aspettavo la conferma della condanna. Giustizia non è stata fatta “. Sono le parole di Viviana, la mamma di Martina Scialdone, l’avvocata uccisa dall’ex, Costantino Bonaiuti, a Roma nel gennaio del 2023, dopo la riduzione in appello della condanna dall’ergastolo a 24 anni, per l’assassino, ricordando che “in altri femminicidi sono state avvalorate le condanne all’ergastolo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Scialdone, la mamma di Martina: "Sono delusa, non è stata fatta giustizia"

In questa notizia si parla di: sono - scialdone - mamma - martina

Femminicidio Scialdone, la mamma di Martina: Sono delusa, non è stata fatta giustizia; Femminicidio Scialdone, pena ridotta a ex ragazzo. La madre: 'Delusa'; Femminicidio di Martina Scialdone, la mamma della giovane uccisa: Non è stata fatta giustizia.

Martina Scialdone, ridotta in Appello la pena per l'ex. Mamma Viviana: «Sono delusa, non è stata fatta giustizia» VIDEO - Avrei voluto gioire, anche se in questi casi non si gioisce mai, come l'altra volta. ilgazzettino.it scrive

Femminicidio Scialdone, la mamma di Martina: "Sono delusa, non è stata fatta giustizia" - Avrei voluto gioire, anche se in questi casi non si gioisce mai, come l'altra volta. Come scrive roma.repubblica.it