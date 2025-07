In coda per cambiare il medico di base | scoppia la bagarre

Un medico di base è andato in pensione, si tratta di Rocco Castringano. Niente di sconvolgente all'apparenza, ma oggi 16 luglio si sono vissuti momenti di autentica tensione al distretto sanitario di Noventa Padovana di via Roma. Centinaia di mutuati si sono presentati all'ufficio per provvedere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Mio figlio con disabilità è senza medico di base: il suo l’ha ‘rifiutato’, gli altri ci dicono di no”. La storia di Emanuele - “Per me sta diventando troppo impegnativo e complicato seguire Emanuele, le chiedo gentilmente di cercare un altro collega ”.

In coda per il cambio del medico di base: lunghe attese e disagi allo sportello Asl di Valenzano - Questa mattina presso gli uffici dell'Asl di Valenzano in via Tasselli si è creato un imponente assembramento di utenti giunti sul posto per cambiare medico curante a seguito del pensionamento di due medici di base.

Terralba, anziani in fila nella notte per il medico di base - Anziani e più giovani, tutti in fila dalla notte per cercare di assicurarsi un servizio che dovrebbe essere garantito: un medico di base

Il dottor Enzo Bozza è un medico di famiglia con due ambulatori, uno a Vodo di Cadore e l’altro a Borca. In tutto conta 1.600 assistiti. È vero che non riesce a prendersi nemmeno due settimane di ferie? «È vero sì, vorrei andare in vacanza dal 14 al 29 agosto Vai su Facebook

Come cambiare il medico di base o il pediatra online nel 2024 ... - MSN - Grazie ai servizi digitali predisposti dalle regioni, è possibile effettuare questa operazione con un semplice click. Secondo msn.com

Cambiare medico di base: come fare a Roma - La procedura da seguire se si vuole cambiare medico di famiglia con uno di quelli inseriti negli elenchi della Asl di appartenenza ... Da romatoday.it