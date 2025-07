Modric e il Milan | tre scontri con i rossoneri e un destino incrociato

L'attesa è finita: Luka Modric è ormai a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan: i precedenti da avversario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric e il Milan: tre scontri con i rossoneri e un destino incrociato

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Il Milan Fanta a Luka Modric - 2025-07-14 19:35:00 Il web è in trepidazione: Ufficialmente, il “Era Luka Modric”. Il croato È un nuovo Milan Player E firma un contratto per una stagione con l’opzione per un altro extra.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

C'è l'accordo: Luka Modric sarà un giocatore del Milan Come riportato da Fabrizio Romano, è stato stipulato l'accordo. Le visite mediche verranno effettuale a luglio #AcMilan #Modric #LukaModric Vai su Facebook

Modric: 'Milan basta mediocrità, vinciamo' - La fame di un ragazzino ma con l'esperienza di un quarantenne che ha vinto tutto: Luka Modric, nella prima intervista da giocatore rossonero, racconta obiettivi e ambizioni con la maglia del Milan. Si legge su ansa.it

Modric: "Quando mi ha chiamato il Milan avevo già tutto chiaro. Serie A dura fisicamente" - Il Milan ha abbracciato da pochi giorni il suo nuovo campione: Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero dopo la sua lunga, e vincente, esperienza al Real Madrid. Secondo tuttosport.com