Lookman-Inter accordo sul contratto! L’Atalanta nega promessa – Sky

Ademola Lookman e l’Inter hanno un accordo nei termini personali sul contratto. Manca il sì dell’Atalanta, gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio su Sky Sport. LA SITUAZIONE – Ademola Lookman non è un sogno, bensì una realtĂ che può concretizzarsi prossimamente per Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e la dirigenza che lavora in viale della Liberazione al colpo dell’estate. Gianluca Di Marzio ha raccontato cosa è trapelato in data odierna e aggiunge il piano B: «Accordo col giocatore in termini contrattuali e per quanto riguarda la volontĂ del calciatore. Manca il sì dell’Atalanta, che è di altra opinione nella storia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman-Inter, accordo sul contratto! L’Atalanta nega promessa – Sky

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

