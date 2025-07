Rapporto SIAE 2024 | nella Serie A 2024-2025 presenze allo stadio pari a quelle di fine anni ’90

Il calcio continua a dominare lo sport in Italia, con la Lombardia che si conferma il cuore pulsante di eventi e spettatori. Il Rapporto SIAE 2024 ha messo in luce il ruolo centrale del calcio nel panorama sportivo italiano, che continua a rappresentare la fetta maggiore delle manifestazioni sportive. Con 66.174 partite giocate nel 2024, in aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente, il calcio ha visto una partecipazione di 28.791.038 tifosi, mantenendo il primato con l’ 82% degli eventi sportivi totali, il 76% del pubblico e il 73% della spesa complessiva. La spesa totale per il calcio ha raggiunto i 607,37 milioni di euro, con una spesa media per spettatore di 21,10 euro, seppur in lieve calo rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rapporto SIAE 2024: nella Serie A 2024-2025 presenze allo stadio pari a quelle di fine anni ’90

In questa notizia si parla di: rapporto - siae - serie - presenze

Rapporto Siae 2024, oltre 4 miliardi spesi per spettacoli live - Roma, 16 lug. (askanews) – Il mercato degli spettacoli dal vivo in Italia nel 2024 è in crescita ed ha superato i livelli pre-pandemici.

Rapporto Siae 2024, spesi oltre 4 miliardi per gli spettacoli dal vivo - Grande ripresa dagli spettacoli dal vivo in Italia con 3,3 milioni di eventi e una spesa superiore ai 4 miliardi di euro grazie a 253,5 milioni di spettatori complessivi.

Rapporto SIAE 2024 - La Serie A tira tra i tifosi: nel 2024-2025 presenze allo stadio pari a quelle di fine anni '90 Vai su X

Rapporto Siae 2024, tutti i numeri dello spettacolo italiano; SIAE: boom di presenze al cinema nei primi 5 mesi del 2025. Bene “Cinema Revolution” e “Cinema in Festa”; Industria dei concerti in crisi? Non per il rapporto Siae relativo al 2024.

Rapporto SIAE 2024 - La Serie A tira tra i tifosi: nel 2024-2025 presenze allo stadio pari a quelle di fine anni '90 - Il calcio mantiene saldamente la fascia da capitano nel panorama sportivo nazionale: 66. Come scrive msn.com

Rapporto SIAE, 2024 in equilibrio - Il Rapporto SIAE 2024, realizzato in collaborazione con PTSCLAS, restituisce una fotografia dettagliata del settore cinematografico italiano, che, pur tra contraddizioni e sfide strutturali, conferma ... Si legge su informazione.it